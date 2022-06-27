بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!

دافعت الاعلامية نضال الاحمدية عن الفنان راغب علامة بوجه الحملة التي يتعرض لها عبر موقع "تويتر" بسبب تصريحاته الاخيرة، والتي هاجم فيها السياسيين اللبنانيين، مشيراً الى انه يعتبر بأن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات هو رئيس دولته.

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وقالت الاحمدية: "حملة الحقد الغبي على السوبر راغب علامه تعبر عن أهلها ولي كلام كثير عنه عزته وشرفه ووطنيته أنا من أعرفه منذ العام ١٩٨٣.

يحب لبنان لكن ليس على طريقة العونطجية والوطنجية الذين انتخبوا المجرمين".

ليرد عليها علامة بالقول: "شكرًا يا صديقتي نضال

انا متأثر جداً من الوضع السيء الذي وصل الناس اليه بسبب قيادات الفساد والإجرام

انا والحمدلله أملك منازل في اجمل عواصم العالم وأولادي غادروا لبنان، لكنني أحب لبنان ولا أرضى من موقعي ان اسكت وأكون شاهد زور على الجرائم التي يتسبب بها اهل الحكم بحق الشعب اللبناني".