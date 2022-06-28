28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
على الهواء... هاني شاكر يقدم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين
Lebanon 24
28-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية استقالته من منصب النقيب، بعد المشادات التي شهدها المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم لاعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش.
وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر : بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية، وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الذي يتشرف به كل فنان، أقدم استقالتي على الهواء وهذا قرار نهائي.
Advertisement
وعلق هاني شاكر على الواقعة التي شهدها المؤتمر قائلا : الفنان حسن شاكوش جاء واعتذر للنقابة والنقيب والجمهور وشعبة الإيقاع، وأنا كنت تقريبا قايم، وحصلت مشادات مكنتش أحب تحصل من أساسه لا في وجودي فقط.
وأعرب هاني شاكر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الصحفي قائلا : "حزين لأن اللي مريت بيه في النقابة النهاردة مكنتش أتخيله. لما أكون بحب وأحترم كل الناس الصغير قبل الكبير، تتوقع اللي قدامك يحترمك ويعمل حساب لوجودك"
(في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
16:18 | 2022-06-27
27/06/2022 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:45 | 2022-06-28
عمرو دياب يفاجئ الجميع بلوك مختلف وإطلالة جريئة.. شاب ثلاثيني (فيديو)
06:10 | 2022-06-28
بعد اصابته بذبحة صدرية.. هذا وضع الفنان الشهير الصحي
05:52 | 2022-06-28
العثور على جثة مذيعة شهيرة بعد إختفائها... ماذا في تفاصيل التحقيقات الاوليّة؟
04:57 | 2022-06-28
على طريقة الطالبة إيمان إرشيد.. إبنة فنان عربي تتلقى رسالة تهديد بالقتل (صور)
03:13 | 2022-06-28
من جديد ابن راغب علامة حديث المواقع.. ظهر ببدلة "غريبة" والمتابعون: "شو هالقرف" (صور)
02:24 | 2022-06-28
بأجواء مميزة الشيخ بيار الضاهر يحتفل بزفاف ابنته في إيطاليا.. شاهدوا الصور
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 14:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 14:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 14:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact