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فنون ومشاهير

على الهواء... هاني شاكر يقدم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:00
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أعلن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية استقالته من منصب النقيب، بعد المشادات التي شهدها المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم لاعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر : بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية، وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الذي يتشرف به كل فنان، أقدم استقالتي على الهواء وهذا قرار نهائي.
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وعلق هاني شاكر على الواقعة التي شهدها المؤتمر قائلا : الفنان حسن شاكوش جاء واعتذر للنقابة والنقيب والجمهور وشعبة الإيقاع، وأنا كنت تقريبا قايم، وحصلت مشادات مكنتش أحب تحصل من أساسه لا في وجودي فقط.

وأعرب هاني شاكر عن حزنه لما حدث خلال المؤتمر الصحفي قائلا : "حزين لأن اللي مريت بيه في النقابة النهاردة مكنتش أتخيله. لما أكون بحب وأحترم كل الناس الصغير قبل الكبير، تتوقع اللي قدامك يحترمك ويعمل حساب لوجودك"
 
(في الفن)

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