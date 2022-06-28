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فنون ومشاهير

بعدما غاب لسنوات طويلة عن الإعلام.. فيروز تظهر مُجدداً مع ابنها "هلي" (صورة)

Lebanon 24
28-06-2022 | 00:10
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نشرت المخرجة ريما الرحباني صورة عائلية جديدة على حسابها على موقع "فيسبوك" من القدّاس السَنوي الذي أقيم في 21 حزيران عن راحة نفس الموسيقار عاصي الحلاني.

 

وظهرت السيدة فيروز في الصورة إلى جانب أولادها الفنان زياد الرحباني وابنتها ريما وابنها "هلي" الذي ظل بعيدا من الاعلام لفترة طويلة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وعلقت ريما الرحباني على الصورة بالقول:

فيروز (إمّي) زياد (أخوي) هلي (أخوي) ريما (آني) .الثلثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٨ دقايق

كنيسة السيّدة المحيدثة بكفيا . القدّاس السَنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال (إختي). تصوير إبنة الأبونا ملحم بِآيفون ريما الشَهير والعَالمي طبعاً ودائماً وأبداً إكتمل النِصَاب .

ملاحظة:

هلي مش مَمْنون أبداً خلال الصورة .ولا البقوة دايّور .لأن آيفون ريما بغير إيادي!

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