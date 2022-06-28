من جديد ابن راغب علامة حديث المواقع.. ظهر ببدلة "غريبة" والمتابعون: "شو هالقرف" (صور)

اختار لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة مهنة عرض الأزياء، وهو أثار الجدل في الفترة الأخيرة من خلال إطلالاته في عدد من عروض الأزياء العالمية.

فبعد إطلالته ببنطال وقميص ساتان باللون الزهري وبدلة باللون الأبيض، نشر لؤي مؤخرا صورا عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها في باريس ببدلة "غريبة" باللونين الأبيض والأسود.

وانهالت التعليقات التي أثنت على "لوك" لؤي معتبرين انه يؤدي مهنته كعارض أزياء، في حين انتقد البعض الآخر الإطلالة، وعلقت احدى المتابعات قائلة: "شو هالقرف".

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