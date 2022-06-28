Advertisement

فنون ومشاهير

من جديد ابن راغب علامة حديث المواقع.. ظهر ببدلة "غريبة" والمتابعون: "شو هالقرف" (صور)

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:13
A-
A+
Doc-P-966394-637920081964962369.png
Doc-P-966394-637920081964962369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اختار لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة مهنة عرض الأزياء، وهو أثار الجدل في الفترة الأخيرة من خلال إطلالاته في عدد من عروض الأزياء العالمية.

 

فبعد إطلالته ببنطال وقميص ساتان باللون الزهري وبدلة باللون الأبيض، نشر لؤي مؤخرا صورا عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيها في باريس ببدلة "غريبة" باللونين الأبيض والأسود.

 

وانهالت التعليقات التي أثنت على "لوك" لؤي معتبرين انه يؤدي مهنته كعارض أزياء، في حين انتقد البعض الآخر الإطلالة، وعلقت احدى المتابعات قائلة: "شو هالقرف".

 
Advertisement
 
 

ما رأيكم؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:24 | 2022-06-28
00:10 | 2022-06-28
23:22 | 2022-06-27
16:00 | 2022-06-27
14:00 | 2022-06-27
11:00 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website