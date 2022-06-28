Advertisement

فنون ومشاهير

على طريقة الطالبة إيمان إرشيد.. إبنة فنان عربي تتلقى رسالة تهديد بالقتل (صور)

Lebanon 24
28-06-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-966461-637920143638919392.png
Doc-P-966461-637920143638919392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ الفنان الأردني شاكر جابر الجميع بنشر رسالة تهديد بالقتل وصلت لابنته، تهددها بأنها ستلقى مصير الشابة إيمان إرشيد، التي راحت ضحية جريمة قاسية في جامعة العلوم التطبيقية.

 

ونشر الفنان الأردني صورة للرسالة التي وصلت لإبنته وكتب فيها: "وصل لابنتي أمس تهديد بالقتل".

 

وتضمّن نص الرسالة تهديداً يقول "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انت"، في إشارة للطالبة إيمان إرشيد.

Advertisement

 
 
 
 
 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنص رسالة التهديد، وسط حملة قوية للمطالبة بإتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لتوفير الحماية للطالبات بعد الجريمة التي هزت الشارع الأردني، والتي أسفرت عن مقتل إرشيد في الحرم الجامعي بعد أن أرداها شاب عشريني قتيلة بإطلاق 6 رصاصات نحوها.

 

وأعلنت السلطات الأمنية في الأردن على موقع فيسبوك أن القوات الأمنية حددت هوية قاتل الفتاة، و"الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستطاله يد العدالة وجرت مداهمة منزله وعدة مواقع، والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه".

(لها)

 

 

 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:45 | 2022-06-28
06:10 | 2022-06-28
05:52 | 2022-06-28
05:00 | 2022-06-28
03:13 | 2022-06-28
02:24 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website