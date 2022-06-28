على طريقة الطالبة إيمان إرشيد.. إبنة فنان عربي تتلقى رسالة تهديد بالقتل (صور)

فاجأ الفنان الأردني شاكر جابر الجميع بنشر رسالة تهديد بالقتل وصلت لابنته، تهددها بأنها ستلقى مصير الشابة إيمان إرشيد، التي راحت ضحية جريمة قاسية في جامعة العلوم التطبيقية.

ونشر الفنان الأردني صورة للرسالة التي وصلت لإبنته وكتب فيها: "وصل لابنتي أمس تهديد بالقتل".

وتضمّن نص الرسالة تهديداً يقول "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انت"، في إشارة للطالبة إيمان إرشيد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنص رسالة التهديد، وسط حملة قوية للمطالبة بإتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لتوفير الحماية للطالبات بعد الجريمة التي هزت الشارع الأردني، والتي أسفرت عن مقتل إرشيد في الحرم الجامعي بعد أن أرداها شاب عشريني قتيلة بإطلاق 6 رصاصات نحوها.

وأعلنت السلطات الأمنية في الأردن على موقع فيسبوك أن القوات الأمنية حددت هوية قاتل الفتاة، و"الجاني خطط لجريمته وقام بالتواري عن الأنظار وستطاله يد العدالة وجرت مداهمة منزله وعدة مواقع، والجهود متواصلة دون توقف حتى القبض عليه".

(لها)