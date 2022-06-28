هل يسامح جوني ديب شركة ديزني ويقبل صفقة بالملايين؟

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يبدو أن فوز النجم العالمي جوني ديب في قضيته ضدّ طليقته آمبر هيرد قد وضع شركة "ديزني" في موقف محرج، إذ بدأت مفاوضاتها بشكل رسمي مع ديب كي يجسّد مجدداً شخصية القبطان "جاك سبارو" الشهيرة من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي".وأفاد تقرير في صحيفة "نيويورك بوست" بأن شركة ديزني عرضت على النجم الأميركي صفقة تتخطى قيمتها الـ 300 مليون دولار للعودة مرة أخرى لتجسيد دوره الشهير، وذلك بعد إقصائه بشكل غير رسمي من السلسلة في عام 2018 وسط مزاعم سوء المعاملة من زوجته السابقة.وأكد مصدر من شركة "ديزني" لموقع Poptopic أن الصفقة تنص على أن يعود ديب لتجسيد دوره "جاك سبارو"، لافتاً إلى أن "ديزني" مهتمة جداً بإصلاح علاقتها معه.وأوضح المصدر أن الشركة تواصلت مع الممثل قبل محاكمة التشهير ضد هيرد، وسألوه عما إذا كان مهتماً بالمشاركة مرة أخرى في أفلام "قراصنة الكاريبي"، لكن لم يؤكد مصدر رسمي عن جوني ديب أو شركة "ديزني" صحة تلك التقارير.وأكد المصدر أن صفقة العودة التي يُقال إن قيمتها تبلغ 301 مليون دولار تنص على عودة جوني ديب بشخصية "جاك سبارو" في الفيلم السادس من "قراصنة الكاريبي"، بالإضافة إلى مسلسل آخر على "ديزني بلس" مستوحى من الحياة المبكرة لشخصية "جاك سبارو"، وقال المصدر في تصريحاته: "ما يمكنني قوله هو أن الشركة قد صاغت بالفعل مسودة لفيلم عن "جاك سبارو"، لذا فهم يأملون أن يسامحهم جوني ديب ويعود بشخصيته المميزة".