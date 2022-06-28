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فنون ومشاهير
وفاة ممثل معروف بعد صراع مع المرض! (صورة)
Lebanon 24
28-06-2022
|
08:34
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توفي الممثل الكويتي سعود بدر الشمري، بعد صراع مع المرض، وذلك في ساعات الصباح الباكر، من تاريخ اليوم.
وأعلن الصحفي الكويتي مفرح الشمري هذا الخبر عبر حسابه على "انستغرام"، معرباً عن غضبه وإستيائه من تجاهل الفنانين لخبر وفاة الشمري.
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(فوشيا)
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سعود بدر الشمري
ممثل
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