28
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما سبب قبول كارمن لبس بأداء دور ثانوي مع عادل إمام؟
Lebanon 24
29-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الفنانة كارمن لبس، إن أغلب مشاهدي التليفزيون حالياً لا ينتمون لجيل الشباب، ولكنهم ينتمون للأجيال الأكبر سناً، مشيرة إلى أن هذا هو سبب ارتباطهم بالمسلسلات القديمة لأن هناك نوستالجيا يشعرون بها لدى مشاهدة هذه الأعمال.
Advertisement
وأضافت كارمن لبس في لقائها مع الإعلامي زاهي وهبي في برنامج بيت القصيد، إن اختيارها لحجم الدور ليس شيئاً أساسياً في حكمها على العمل، ولكنها تحكم عليه من خلال تأثيره ومدى محوريته وأهميته في الأحداث، فإذا وجدته مؤثرا لا تتوانى عن القيام به ولو كان صغيراً مثلما حدث في مسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام "إذا شيلته بينقص شي من المسلسل".
وعن مشاركتها في عوالم خفية تابعت كارمن لبس: "في عوالم خفية حكيوني، وأي مسلسل حلمه يقف قدام عادل إمام، وكان حلمي أقف قدامه ولو مشهد واحد، وكان تحدي إني بدي إحكي مصري وكان مسلسل حلو يعني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
Lebanon 24
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
13:39 | 2022-06-28
28/06/2022 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
08:14 | 2022-06-28
28/06/2022 08:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
14:32 | 2022-06-28
28/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف بعد صراع مع المرض! (صورة)
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف بعد صراع مع المرض! (صورة)
08:34 | 2022-06-28
28/06/2022 08:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
11:26 | 2022-06-28
28/06/2022 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:13 | 2022-06-29
ريتا حرب من المستشفى: "كيف بدي قضي وقتي بفترة العلاج؟" (صورة)
04:16 | 2022-06-29
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
03:30 | 2022-06-29
في ظهور نادر وسامة أولاد زين العمر حديث المواقع.. أصبحوا نسخة عنه! (صورة)
02:12 | 2022-06-29
بعد غياب طويل ممثلة لبنانية تظهر بفستان مُثير على البحر.. وتغيير كبير في شكلها (صورة)
01:34 | 2022-06-29
جويل مردينيان تُقبل طفلها على شفتيه في حوض السباحة وتُثير غضب المتابعين (صور)
16:00 | 2022-06-28
هل يسامح جوني ديب شركة ديزني ويقبل صفقة بالملايين؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
29/06/2022 14:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
29/06/2022 14:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
29/06/2022 14:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact