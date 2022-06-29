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فنون ومشاهير

ما سبب قبول كارمن لبس بأداء دور ثانوي مع عادل إمام؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 05:00
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قالت الفنانة كارمن لبس، إن أغلب مشاهدي التليفزيون حالياً لا ينتمون لجيل الشباب، ولكنهم ينتمون للأجيال الأكبر سناً، مشيرة إلى أن هذا هو سبب ارتباطهم بالمسلسلات القديمة لأن هناك نوستالجيا يشعرون بها لدى مشاهدة هذه الأعمال.
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وأضافت كارمن لبس في لقائها مع الإعلامي زاهي وهبي في برنامج بيت القصيد، إن اختيارها لحجم الدور ليس شيئاً أساسياً في حكمها على العمل، ولكنها تحكم عليه من خلال تأثيره ومدى محوريته وأهميته في الأحداث، فإذا وجدته مؤثرا لا تتوانى عن القيام به ولو كان صغيراً مثلما حدث في مسلسل عوالم خفية مع الفنان عادل إمام "إذا شيلته بينقص شي من المسلسل".

وعن مشاركتها في عوالم خفية تابعت كارمن لبس: "في عوالم خفية حكيوني، وأي مسلسل حلمه يقف قدام عادل إمام، وكان حلمي أقف قدامه ولو مشهد واحد، وكان تحدي إني بدي إحكي مصري وكان مسلسل حلو يعني".

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