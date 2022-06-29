رفضت المساواة بين الرجل والمرأة ... دانا الحلبي تثير الجدل بهذه التصريحات!

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أثارت الفنانة دانا الحلبي الجدل بتصريحاتها عن المساواة بين الرجل والمرأة لتتباين ردود الأفعال حول حديثها، فبينما وصف البعض حديثها بالمنطقين رأى آخرون أنها تغازل زوجها وتحاول إصلاح العلاقة بينهما بعد الانفصال.وفي لقائها، تحدثت دانا الحلبي عن المساواة بين الرجل والمرأة قائلة إن المرأة لها دورها وكذلك الرجل، وإنها ضد المساواة بين الاثنين خاصة داخل المنزل.ورفضت دانا الحلبي المساواة بين الرجل والمرأة وقالت: "أنا إذا تزوجت أو لما أكون متزوجة أنا زوجي في البيت سي السيد، أنا أيوه ليدي وكلاس، لكن أنا في بيتي الراجل راجل والست ست بدها تطبخ بدها تنضف وبدها تنطره تشلحه ثيابه وتلبسه غيرها، هذا أنا المرأة مرأة والرجل رجل أنا ضد المساواة".وأضافت: "فيه مطارح بحث إن الست لازم يكون عندها ضعف لازم يكون عندها خجل، لكن بتتكلم عن المساواة، أنا لما أروح أتعشى معك أنا أدفع لك، لكن في البيت الراجل راجل والست ست".وأيد البعض تصريحات دانا الحلبي في تعليقات منها: "كان فيه رب العالمين يخلق جنس واحد،،لكن طلما فيه نوعين يبقى لكل حقه وطبعه ووضعه، أنا ضد المساواة اللي هي أصلا ضد حقوق المرأة وضد كرامتها"، فيما هاجمها آخرون في تعليقات منها: "هذي نوعيه السيدات اللي يخلفون أولاد يقتلون النساء !! مين قالك إن السيدة الواعية المثقفة تلغي الفروقات بين الجنسين , لكنها أكيد مستحيل تتكلم بهذي اللهجة . ارحمونا وتثقفوا وتعلموا وارتقوا بنفسكم وأفكاركم ، لا تصيرون مثيرين للشفقة أكثر من كذا . المشكلة الحقيقية أن المحدثة هي نفسها اللي قبل سنين - ولا تزال للأسف- تجعل من نفسها وجسدها سلعة للمشاهدات , حقيقة لو كنتي سيدة راقية كان رفضتي أن تكوني مجرد سلعة و ارتقيتي بفنك و اظهرتيه بمظهر مختلف".