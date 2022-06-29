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فنون ومشاهير

جويل مردينيان تُقبل طفلها على شفتيه في حوض السباحة وتُثير غضب المتابعين (صور)

Lebanon 24
29-06-2022 | 01:34
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أحدثت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان موجة من الجدل عقب نشرها صورة لها تقبل طفلها الصغير "نيثان" على شفتيه.

 

وشاركت جويل متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بطفلها أثناء استمتاعهما بالسباحة، حيث يظهر أن جويل تحاول تعليم ابنها السباحة، وأرفقت الصورة بتعليق: "هل علمتم أطفالكم السباحة؟".

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ورغم جمال الصور التي توثق لحظات جميلة تجمع أم وابنها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل انتقدوا تقبيل طفلها على شفتيه، فكتبت إحداهن: "مش لازم تعلمين الولد طريقة البوسة هذه لانها غلط حيث اكتشف ان تعلمين الطفل البوس بالفم يحفز عنده شعور جنسي لذلك نعلم الاطفال البوس عالخد او على الراس او عاليد احتراما للكبير".

 

وانتقدت إحداهن نشر جويل خصوصياتها ولحظاتها العائلية عبر حسابها الخاص، وكتبت: "صور حلوة ... بس المفروض هيك لحظات تكون خاصة بين الام وابنها ....والله مو كلشي لازم السوشال ميديا ينحشر فيه".

(البوابة)

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