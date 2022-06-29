بعد غياب طويل ممثلة لبنانية تظهر بفستان مُثير على البحر.. وتغيير كبير في شكلها (صورة)

نشرت الممثلة لورين قديح صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بفستان أبيض على الشاطئ.

وعلقت لورين على الصورة بالقول: "أجمل غروب في بيروت يا حبيبي".

وانهالت التعليقات المُثنية على الصورة، وقد لاحظ المتابعون تغييراً كبيرا في شكل لورين التي فقدت الكثير من وزنها.

وتعرف الجمهور إلى لورين من خلال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"، كما شاركت في فيلم "آخر فالنتاين في بيروت" من اخراج المخرج سليم الترك، وفي فيلم "حبة لولو" للمخرجة ليال راجحة.

كما قدمت لورين عدة برامج إذاعية، وشاركت في أحد مواسم برنامج "ديو المشاهير"، الا انها ابتعدت عن التمثيل في السنوات القليلة الماضية وذلك لأسباب عائلية خاصة حيث فقدت شقيقها ووالدها.