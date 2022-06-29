بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة ابنها "لؤي" في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت جيهان على الصور بالقول: "فعلا أفضل صديق".

ولفتت جيهان الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت بنطالا و"كروب توب" من الجلد الزهري أظهرا رشاقتها.

وكان "لؤي" تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا وذلك بسبب إطلالاته في عروض أزياء عالمية بملابس اعتبرها البعض "غريبة" .