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فنون ومشاهير

بعد إعلان براءته... جوني ديب يعاني من خيانة هؤلاء

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:00
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بعد إعلان براءته من تهمة العنف الأسري بحق طليقته، أكد النجم العالمي جوني ديب أن ثقته في وسائل الإعلام قد انعدمت بسبب مقال كتبته زوجته السابقة أمبر هيرد وأثّر في سمعته.

وكشفت المدونة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي جيسيكا ريد كراوس، أنها أمضت 90 دقيقة في التحدّث عبر الهاتف مع النجم العالمي في أوائل شهر أيار/مايو الماضي، عندما قدّم "تأملات حول موت نزاهة الصحافة"، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".
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وكتبت كراوس، التي نشرت تحديثات يومية عن المحاكمة من منظور مؤيد بقوة لجوني، أنها نالت ثقة الممثل بعد فترة من الوقت، رغم أنه بات لا يثق بالصحافة.

وأضافت أن النجم العالمي "تطرق في حديثه معها إلى مقالة رولينغ ستون التي مزّقت سمعته ودمرت ثقته في وسائل الإعلام"، مشيرةً إلى أن المقالة كانت "خيانة لم يتعافَ منها بعد". ولفتت إلى أن جوني ديب أكد لها أن لديه "ميلاً إلى الوثوق بالأشخاص الخطأ"، معترفاً "بالمشكلة التي رافقته في فترات مختلفة طوال حياته".

وتلاشت ثقة جوني ديب في وسائل الإعلام بعد مقال كُتب عام 2018 بعنوان "المشكلة مع جوني ديب"، ووصفه بأنه مدمن على "الخمر والحشيش" الذي أدى إلى تفاقم مشكلات ناجمة عن"زواج خاطئ" وعيش "أسلوب حياة لا يستطيع تحمله".
المصدر: لها
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