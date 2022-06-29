26
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"يوتيوب" يحذف أغنية "بنت الجيران" لهذا السبب
Lebanon 24
29-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجي روّاد ومستمعو "يوتيوب" بحذف الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" والتي يغنيها عمر كمال وحسن شاكوش، وذلك بعد مضي سنوات على طرحها وتحقيقها ملايين المشاهدات، الأمر الذي أثار جدلاً كشف عنه الملحن مدين بعد أن نشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة لحذف الأغنية على "يوتيوب"، وعلّق عليها قائلاً: "الخطوة الأولى أغنية "بنت الجيران" اتقفلت ولسة... شكراً".
Advertisement
وبدأت القصة حين اتّهم شاكوش صنّاع أغنية "حاجة مستخبية" للنجم محمد حماقي بسرقة لحن الأغنية من أغنية تركية شهيرة طُرحت في عام 2012 عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد تعرضه لأزمة بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي حملت في بدايتها جزءاً من لحن أغنية حماقي.
وهو ما دفع الملحن مدين لاتخاذ إجراءات قانونية نتج منها حذف الأغنية التى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال ثلاث سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتي "بنت الجيران" و"حاجة مستخبية"، التي غنّاها حماقي عام 2014، وحققت أيضاً نجاحاً كبيراً.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
04:16 | 2022-06-29
29/06/2022 04:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الحلاني تحتفل بعيد الوليد في منزلهم.. وكوليت حديث الجمهور باطلالتها (فيديو وصور)
Lebanon 24
عائلة الحلاني تحتفل بعيد الوليد في منزلهم.. وكوليت حديث الجمهور باطلالتها (فيديو وصور)
09:46 | 2022-06-29
29/06/2022 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
12:01 | 2022-06-29
29/06/2022 12:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
06:00 | 2022-06-29
29/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
05:11 | 2022-06-29
29/06/2022 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:40 | 2022-06-30
نادين الراسي تُثير الجدل: ظهرت وهي تحمل رُزمة من الدولارات.. وما قصة الجرح على رأسها؟ (صور)
14:00 | 2022-06-29
بعد إعلان براءته... جوني ديب يعاني من خيانة هؤلاء
11:00 | 2022-06-29
رفضت المساواة بين الرجل والمرأة ... دانا الحلبي تثير الجدل بهذه التصريحات!
09:46 | 2022-06-29
عائلة الحلاني تحتفل بعيد الوليد في منزلهم.. وكوليت حديث الجمهور باطلالتها (فيديو وصور)
09:10 | 2022-06-29
راغب علامة يرفع سقف التحدي: من لا تعجبه تصريحاتي فليشرب من البحر
08:06 | 2022-06-29
"أبو سليم" يفتح النار على السياسيين باكياً: "ما عم بقدر شوف إبني لأنو مش هون"
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 09:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 09:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 09:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact