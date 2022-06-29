"يوتيوب" يحذف أغنية "بنت الجيران" لهذا السبب

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فوجي روّاد ومستمعو "يوتيوب" بحذف الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" والتي يغنيها عمر كمال وحسن شاكوش، وذلك بعد مضي سنوات على طرحها وتحقيقها ملايين المشاهدات، الأمر الذي أثار جدلاً كشف عنه الملحن مدين بعد أن نشر عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة لحذف الأغنية على "يوتيوب"، وعلّق عليها قائلاً: "الخطوة الأولى أغنية "بنت الجيران" اتقفلت ولسة... شكراً".وبدأت القصة حين اتّهم شاكوش صنّاع أغنية "حاجة مستخبية" للنجم محمد حماقي بسرقة لحن الأغنية من أغنية تركية شهيرة طُرحت في عام 2012 عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد تعرضه لأزمة بسبب أغنية "بنت الجيران"، والتي حملت في بدايتها جزءاً من لحن أغنية حماقي.وهو ما دفع الملحن مدين لاتخاذ إجراءات قانونية نتج منها حذف الأغنية التى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال ثلاث سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتي "بنت الجيران" و"حاجة مستخبية"، التي غنّاها حماقي عام 2014، وحققت أيضاً نجاحاً كبيراً.