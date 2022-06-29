ريتا حرب من المستشفى: "كيف بدي قضي وقتي بفترة العلاج؟" (صورة)

نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب، صورة لها وهي على سرير المستشفى، حيث تتابع علاجها، بعد خضوعها لعمليّة جراحيّة في رجلها.

وقالت ريتا: "محتارة كيف بدي قضي وقتي بفترة العلاج بين مسلسلات وألعاب وتليفونات، الله لا يحيّر حدن.