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فنون ومشاهير

ريتا حرب من المستشفى: "كيف بدي قضي وقتي بفترة العلاج؟" (صورة)

Lebanon 24
29-06-2022 | 07:13
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نشرت الممثلة ومقدّمة البرامج ريتا حرب، صورة لها وهي على سرير المستشفى، حيث تتابع علاجها، بعد خضوعها لعمليّة جراحيّة في رجلها.
 
وقالت ريتا: "محتارة كيف بدي قضي وقتي بفترة العلاج بين مسلسلات وألعاب وتليفونات، الله لا يحيّر حدن.
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ريتا حرب

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