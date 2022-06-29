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فنون ومشاهير

"أبو سليم" يفتح النار على السياسيين باكياً: "ما عم بقدر شوف إبني لأنو مش هون"

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:06
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"أجمل ما في لبنان هو لبنان، ولكن أكذب ناس هم سياسيي لبنان الّذين يدّعون أنهم يحبّون بلدهم". بهذه الكلمات فتح الممثل القدير صلاح تيزاني النار على السياسيين. وقال: "أوعا تصدّق انّو بيحبّوا لبنان! يللي بيحبّ لبنان بيضحّي كرمالو. الشعب اللبناني رح يموت من الجوع والقهر، والسياسيين قاعدين متسلّطين، خلّينا ساكتين أحسن لأن الصمت أحياناً أهم من الكلام".
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وسأل أبو سليم في برنامج "Pop Quiz" عبر "ال بي سي": "كيف الكن عين يا سياسيين تحطّوا عينكن بعين الشعب؟ بلدنا كان أحلى بلد بالدنيا، وصّلتوه ت صار مزبلة... يا عيب الشوم عليكم". واستشهد بحادثة رمي السياسيين في حاويات النفايات في أحد البلدان الأجنبيّة.


ولكن ما الّذي يُبكي صلاح تيزاني اليوم بعدما أضحك الجمهور لسنوات طويلة؟ يجيب بتأثّرٍ كبير: "أبكي على وطني لبنان، عشنا وجبنا اولاد تيعيشوا بهالوطن! ببكي تشوف ابني ما عم بقدر شوفو لأنو مش هون".


وبكى أبو سليم من شدّة التأثّر قائلاً: "اولادي خارج لبنان، أنا شو باقي من عمري؟ عمري 94 سنة، ما بدّي إبني يكون فوق راسي لمّا الله بياخد أمانتو؟".
 



  (ال بي سي)

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