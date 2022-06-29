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فنون ومشاهير
راغب علامة يرفع سقف التحدي: من لا تعجبه تصريحاتي فليشرب من البحر
Lebanon 24
29-06-2022
|
09:10
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تعليقاً على الضجة التي أثارتها تصريحاته قبل أيام وانتقاده للطبقة السياسة في بلاده وتأكيد انتمائه إلى الإمارات، أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن سياسيي لبنان هم من دمّروه، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هؤلاء لم ولن ولا يمثلوه أبداً، في إشارة منه إلى المسؤولين، وسط ما يشهده بلده من أزمة خانقة منذ سنوات عصفت بكل مفاصل الحياة.
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كما أضاف أن الوطن يعني الكرامة، وليس مجرّد بقعة أرض، معتبراً "أن من لا تعجبه تصريحاته فليشرب من البحر"، وفق قوله.
وكان علامة أشار في وقت سابق بأنه يعتبر بأن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات هو رئيس دولته، وقال بإنّ قيادات لبنان لا تمثله بل قيادات الامارات وذلك بعد حصوله على الجنسية الإماراتية.
(العربية)
المصدر: العربية
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