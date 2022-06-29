راغب علامة يرفع سقف التحدي: من لا تعجبه تصريحاتي فليشرب من البحر

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تعليقاً على الضجة التي أثارتها تصريحاته قبل أيام وانتقاده للطبقة السياسة في بلاده وتأكيد انتمائه إلى الإمارات، أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن سياسيي لبنان هم من دمّروه، وفق تعبيره.وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هؤلاء لم ولن ولا يمثلوه أبداً، في إشارة منه إلى المسؤولين، وسط ما يشهده بلده من أزمة خانقة منذ سنوات عصفت بكل مفاصل الحياة.كما أضاف أن الوطن يعني الكرامة، وليس مجرّد بقعة أرض، معتبراً "أن من لا تعجبه تصريحاته فليشرب من البحر"، وفق قوله.