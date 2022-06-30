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فنون ومشاهير

بعد قلق جمهورها عليها... آمال ماهر تظهر وتكشف سبب إختفائها! (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2022 | 05:00
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طمأنت المطربة آمال ماهر جمهورها بعد مزاعم حول اختفائها وتعرضها لمكروه.

وقالت في مقطع فيديو، «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليا».
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وأضافت: «ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي.. انتظروني قريب».
 

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