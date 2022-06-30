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فنون ومشاهير
ما حقيقة استيلاء حسام حبيب على ثروة شيرين وتهديدها بالمسدس؟
Lebanon 24
30-06-2022
|
11:00
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ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة بشكل مباشر على الشائعات التي أكدت استيلاء زوجها السابق المطرب حسام حبيب على ثروتها بالكامل، ونفت حصوله على أي أموال منها وأكدت أنها لم تعرف الطريق لتكوين ثروة إلا عندما تزوجته، كما نفت تماما ما تردد عن تهديده لها بالمسدس في الأزمة الأخيرة، وكشفت شيرين سبب عدم استكمال دراستها في أكاديمية الفنون حتى الآن.
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شيرين كعادتها طوال الشهر الجاري ردت على استفسارات جمهورها عن حياتها الفنية والشخصية عبر هاشتاق اسأل شيرين عبر حسابها بموقع انستغرام، وتلقت سؤالا حول قيام زوجها السابق حسام حبيب بالحصول علي أموال خاصة منها، وردت قائلة: “بصراحة حق الله ان حسام عمره ما اخد مني فلوس، ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما انا ماعرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام.
وتابعت: بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ ليا علي مالي ودي الصراحة، علشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة.
وحول حقيقة تهديد حسام حبيب لها بالمسدس في الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما قالت شيرين: طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة وبرده دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا.
وكشفت شيرين عبد الوهاب سبب عدم انتهائها من الدراسة، وقالت ردا على سؤال عن تحصيلها الدراسي قائلة: للأسف لسه مخلصتش دراسة في أكاديمية الفنون، عشان الدنيا خدتني والشغل خدني، وبهذا المناسبة أوجه التهنئة للشاعر أيمن بهجت قمر الذي انتهى مؤخرا من دراسته الجامعية بعد فترة انقطاع طويلة.
(سيدتي)
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