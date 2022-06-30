نادين الراسي تُثير الجدل: ظهرت وهي تحمل رُزمة من الدولارات.. وما قصة الجرح على رأسها؟ (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من مسلسل "بيروت 303" الذي يُعرض حاليا والذي تُشارك فيه إلى جانب نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وظهرت نادين بالصور من لقطة بالمسلسل وهي تحمل رزمة من الدولارات وعلقت عليها بالقول: "ما تحبّي حدا ولاااا حدا أكتر من حالِك!!".

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إلى ذلك نادين تعرَّضت نادين لحادث بسيط وانتشرت صورة لجرح بسيط في رأسها من دون معرفة المزيد.