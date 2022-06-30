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فنون ومشاهير

نادين الراسي تُثير الجدل: ظهرت وهي تحمل رُزمة من الدولارات.. وما قصة الجرح على رأسها؟ (صور)

Lebanon 24
30-06-2022 | 00:40
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من مسلسل "بيروت 303" الذي يُعرض حاليا والذي تُشارك فيه إلى جانب نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

 

وظهرت نادين بالصور من لقطة بالمسلسل وهي تحمل رزمة من الدولارات وعلقت عليها بالقول: "ما تحبّي حدا ولاااا حدا أكتر من حالِك!!".

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A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

إلى ذلك نادين تعرَّضت نادين لحادث بسيط وانتشرت صورة لجرح بسيط في رأسها من دون معرفة المزيد.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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