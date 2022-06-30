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فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ LBCI قريباً تزف عروسا.. "بدنا نتجوز عالعيد" (صور)

Lebanon 24
30-06-2022 | 02:15
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نشرت مذيعة أخبار الـ lbci رنيم بو خزام صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها إلى جانب عريسها ربيع أبو علوان .

 

وظهرن رنيم بفستان أبيض قصير مع حذاء رياضي إلى جانب ربيع وهو شقيق الإعلامية منى أبو حمزة. وعلقت على الصورة بالقول: "بدنا نتجوز عالعيد".

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A post shared by Raneem Bou Khzam رنيم بو خزام (@raneemboukhzam)


 
 

وكانت رنيم قد كتبت كتابها على الشاب ربيع أبو علوان في كانون الأول الماضي على ان يحتفلا بزفافهما قريبا في أحد الفنادق في دير القمر.

A post shared by Raneem Bou Khzam رنيم بو خزام (@raneemboukhzam)

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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