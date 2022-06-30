مذيعة أخبار الـ LBCI قريباً تزف عروسا.. "بدنا نتجوز عالعيد" (صور)

نشرت مذيعة أخبار الـ lbci رنيم بو خزام صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها إلى جانب عريسها ربيع أبو علوان .
وظهرن رنيم بفستان أبيض قصير مع حذاء رياضي إلى جانب ربيع وهو شقيق الإعلامية منى أبو حمزة. وعلقت على الصورة بالقول: "بدنا نتجوز عالعيد".
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A post shared by Raneem Bou Khzam رنيم بو خزام (@raneemboukhzam)
وكانت رنيم قد كتبت كتابها على الشاب ربيع أبو علوان في كانون الأول الماضي على ان يحتفلا بزفافهما قريبا في أحد الفنادق في دير القمر.
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