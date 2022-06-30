بعدما رد والده على موجة الانتقادات التي طالته.. ابن راغب علامة بإطلالة جديدة من باريس (صور)

نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

وظهر لؤي المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس ببنطال وجاكيت باللون البيج. وعلق على الصور بالقول: "بيكاسو".

Advertisement View this post on Instagram

A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)





وكان لؤي أحدث جدلا كبيرا في إطلالاته خلال مشاركته في عروض أزياء عالمية التي اعتبرها البعض "غريبة".

وردّ والده الفنان راغب علامة على الانتقادات التي طاولت ابنه، وذلك بعد ظهوره بثياب باللون الزهري من تصميم أحد دور الأزياء الشهيرة.

وقال راغب في تصريح مؤخرا: "لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟".

وأضاف: "أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه".