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فنون ومشاهير

جيجي حديد بإطلالة غريبة.. ظهرت حليقة الرأس

Lebanon 24
30-06-2022 | 14:00
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عادةً، تقوم عارضات الأزياء بتغييراتٍ كبيرة في "اللوك"، الذي سيظهرن به في أحد العروض، وأحياناً يكون هذا التغيير صادماً، كما فعلت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد، خلال عرض أزياءٍ لصالح علامة الأزياء الأميركية "مارك جاكوبس"، في مكتبة نيويورك العامة.
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  واختارت العارضة الأميركية الظهور على المدرج الخاص بالعرض بحواجب مبيضة وغرةٍ قصيرة، وحليقة الرأس من الجانبين، ما جعل إطلالتها تثير الاستغراب والصدمة من هذا المظهر الغريب، متسائلين حول قدرة جيجي على التخلي عن شعرها بهذه الطريقة.
 


  إلا أن هذا المظهر لم يكن حقيقياً، أي أن جيجي لم تقم فعلياً بحلاقة رأسها، وإنما ساعدها في ذلك خبراء تجميل وفنانون متخصصون في الأطراف الاصطناعية، حيث جعلوها ترتدي قبعة على شكل رأس أصلع، ومن ثم وضع الشعر المستعار، وفقاً لموقع "Page Six".

المصدر: زهرة
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