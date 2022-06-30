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فنون ومشاهير

ياسر العظمة يسخر بعد وصفه بـ "فلكي عربي"

Lebanon 24
30-06-2022 | 16:00
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كثيراً ما يحدث أن تُنسب بعض الصور والعبارات إلى غير أصحابها، وأن يجري تداولها دون التأكد منها، ويبدو أن هذا ما وقعت به صفحة قناة الجزيرة الوثائقية الرسمية عبر "فيسبوك"، حيث نُسبت صورة للفنان السوري ياسر العظمة، لفلكي عربي يُدعى "ابن شاطر"، الأمر الذي جعل العظمة يسخر من الأمر. 
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وأعاد الفنان السوري "لقطة مصورة" للمنشور الخاص بتلك الصفحة، التي تقول إن من يظهر في الصورة هو الفلكي العربي "ابن شاطر"، الذي تنسب له نظرية مركزية الشمس، وعرف كأشهر مؤقت في التاريخ الإسلامي، وأرفقها نجم "مرايا" بتعليقٍ ساخرٍ، قال فيه: "يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعرف أنها تعود لمسلسل (وتعود القدس)، مع الفنان المصري عبدالله غيث". 
 

كما قام النجم السوري بنشر صورة له، برفقة الفنان المصري عبدالله غيث من المسلسل، للتأكيد على الأمر. 
ولاقت هذه السخرية الكثير من التفاعل، حيث أبدى الكثير من المعلقين استغرابهم نقل الصورة دون التأكد من المصدر، وكيف للقناة أن تقع بمثل هذا الخطأ. 
 
(زهرة الخليج) 
 
المصدر: زهرة
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