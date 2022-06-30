ياسر العظمة يسخر بعد وصفه بـ "فلكي عربي"

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كثيراً ما يحدث أن تُنسب بعض الصور والعبارات إلى غير أصحابها، وأن يجري تداولها دون التأكد منها، ويبدو أن هذا ما وقعت به صفحة قناة الجزيرة الوثائقية الرسمية عبر "فيسبوك"، حيث نُسبت صورة للفنان السوري ياسر العظمة، لفلكي عربي يُدعى "ابن شاطر"، الأمر الذي جعل العظمة يسخر من الأمر.وأعاد الفنان السوري "لقطة مصورة" للمنشور الخاص بتلك الصفحة، التي تقول إن من يظهر في الصورة هو الفلكي العربي "ابن شاطر"، الذي تنسب له نظرية مركزية الشمس، وعرف كأشهر مؤقت في التاريخ الإسلامي، وأرفقها نجم "مرايا" بتعليقٍ ساخرٍ، قال فيه: "يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعرف أنها تعود لمسلسل (وتعود القدس)، مع الفنان المصري عبدالله غيث".