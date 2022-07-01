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فنون ومشاهير
في حال خان شريكته... كيف يتصرّف عابد فهد ومعتصم النهار؟
Lebanon 24
01-07-2022
|
11:00
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"إذا لم يكتشف شريكك أبدًا أنك خنته بسبب (نزوة)، فهل ستخبره بذلك؟"، هذا السؤال طُرح على نجوم مسلسل "بيروت 303"، الذي يجري عرضه حالياً، ومن بينهم بطل المسلسل النجم السوري عابد فهد.
وأجاب النجم السوري عن السؤال، من خلال فيديو نشرته شركة "سيدار آرت"، عبر "إنستغرام"، قائلاً: إنه في حال كان يُحب شريكته كثيراً؛ فإنه سيبقى يعيش في حالةٍ من القلق والتوتر حتى يقوم بإخبارها، لأنه سيشعر بالاختناق، وأنه ليس على طبيعته لأن ردوده لن تكون بمكانها.
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وأضاف النجم السوري أن الاعتراف بالخطأ أو الخيانة حينها سيكون حلاً سريعاً، ليتمكن من العودة إلى طبيعته، مشيراً إلى أنه مهما حاول الشخص أن يخفي الأمر فسيُكتشف في النهاية، واصفاً الأمر بـ"الجريمة".
أما إجابة نجمة العمل الفنانة السورية سلافة معمار، فقد جاءت بالإيجاب أيضاً، مؤكدةً أنها ستخبر الشريك عن تلك الخيانة، مؤكدة أنه من الصعب العيش مع هذه "الكذبة" طوال حياتها.
في حين كان رد الممثل السوري معتصم النهار مختلفاً بعض الشيء، حيث قال إنه سيحاول الاعتراف قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة الخيانة.
(زهرة الخليج)
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