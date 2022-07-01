ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)

يتجاهل لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة الانتقادات التي طاولته مؤخرا وذلك بعد ظهوره في عروض أزياء عالمية في ميلانو وباريس بأزياء وصفها البعض بالـ "غريبة".

ونشر لؤي صورا عبر حسابه الخاص على انستغرام، ظهر فيها وهو يستمتع بوقته على البحر داخل يخت جنوبي فرنسا.

وكان الفنان راغب علامة قد رد على الانتقادات التي طاولت ابنه، وذلك بعد ظهوره بثياب باللون الزهري من تصميم أحد دور الأزياء الشهيرة.

وقال راغب في تصريح مؤخرا: "لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟

وأضاف: "أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه".