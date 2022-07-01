هكذا علقت الممثلة ليليان نمري على رفع تعرفة الاتصالات في لبنان (صورة)

علقت الممثلة ليليان نمري على رفع تعرفة الاتصالات في لبنان موجهة رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ليليان على حسابها عبر تطبيق انستغرام: "مع رفع اسعار تشريج الـ 3G ربما ستكون الإطلالات قليلة وفي اوقات معينة ، ارجوا عدم ارسال الفيديوهات الطويلة وخاصة التي لا تخصُنا وعدم ارسال الورود والصور والفيديوهات على الواتساب والتحدث عند اللزوم واتمنى عدم ارسال رسائل المعاتبة ان تأخرنا في الإجابات فالوضع يشملنا جميعاً وكما سأتفهم وضعكم تفهموا وضعي فأنا مواطنة عادية مثلكم اعيش من عرق جبيني لست مليونيرة ولا عندي معاش شهري. شكرا لتفهمكم ومحبتكم".

وتابعت ليليان: "حاكيني بالشهر مرة".