29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إنفصالها عنه منذ 5 أشهر... فنانة شابة تعود لزوجها
Lebanon 24
01-07-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة الشابة برلنتي عامر زوجة الفنان المصري سعد الصغير الثانية عودتهما إلى زواجهما بعد انفصالهما في شهر شباط الماضي.
ونشرت برلنتي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيديو جمعها مع الصغير خلال احتفالهما بعيد زواجهما.
Advertisement
وسأل الصغير زوجته من تختار من المطربين لإحياء المناسبة، فاختارته هو، قبل أن تسأله: "رجعنا امتى؟"، ليرد عليها: "هو إحنا انفصلنا! عمرنا ما انفصلنا".
وكانت عامر أعلنت في شباط انفصالها رسمياً عن المطرب، بعد زواج دام عاماً واحداً عقب قصة حب جمعتهما معاً... حيث كتبت: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".
وأشارت إلى أن الطلاق بينهما حصل "بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير بالسعودية، وسعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي أنه صح قالي هتبقى طالق بالتلاتة لو مخادتكيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله".
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
13:35 | 2022-06-30
30/06/2022 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-07-01
"عكاز" ووزن زائد.. صحة جورج وسوف تقلق جمهوره (فيديو)
04:39 | 2022-07-01
هكذا علقت الممثلة ليليان نمري على رفع تعرفة الاتصالات في لبنان (صورة)
04:36 | 2022-07-01
بصورة مفاجئة.. وفاة ممثل ومخرج لبناني
03:15 | 2022-07-01
بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيرة.. راغب علامة يكشف: " أزلام هؤلاء هاجموني"
02:51 | 2022-07-01
بأجواء فخمة احتفالات الوليد الحلاني بعيد ميلاده مستمرة.. شاهدوا والدته كوليت كيف رقصت بحماسة (صور وفيديو)
01:01 | 2022-07-01
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
01/07/2022 17:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
01/07/2022 17:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
01/07/2022 17:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact