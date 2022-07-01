بعد إنفصالها عنه منذ 5 أشهر... فنانة شابة تعود لزوجها

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أعلنت الفنانة الشابة برلنتي عامر زوجة الفنان المصري سعد الصغير الثانية عودتهما إلى زواجهما بعد انفصالهما في شهر شباط الماضي.ونشرت برلنتي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيديو جمعها مع الصغير خلال احتفالهما بعيد زواجهما.وسأل الصغير زوجته من تختار من المطربين لإحياء المناسبة، فاختارته هو، قبل أن تسأله: "رجعنا امتى؟"، ليرد عليها: "هو إحنا انفصلنا! عمرنا ما انفصلنا".وكانت عامر أعلنت في شباط انفصالها رسمياً عن المطرب، بعد زواج دام عاماً واحداً عقب قصة حب جمعتهما معاً... حيث كتبت: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".وأشارت إلى أن الطلاق بينهما حصل "بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير بالسعودية، وسعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي أنه صح قالي هتبقى طالق بالتلاتة لو مخادتكيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله".