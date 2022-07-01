للمرة الأولى لؤي علامة يخرج عن صمته ويرد عل كل الانتقادات التي طالته.. ويكشف عن أمرٍ خطير! (صور)

بعد الهجوم والانتقادات التي طالت لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة على خلفية إطلالاته في عروض أزياء عالمية بملابس اعتبرها البعض "غريبة" وغير مناسبة، رد لؤي للمرة الأولى على كل ما حصل مؤخرا وشن هجوما مضادا على كل الحاقدين، وكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل.

ونشر لؤي صورا له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيها وهو مستلقٍ على السرير ويبتسم وكتب قائلاً: "عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة. فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل انه في الواقع أسوأ بكثير. المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء."

وتابع لؤي: "أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق."

وأضاف: " أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون انتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم".

وقال: "إلى الداعمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي ، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم. وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد.

وختم قائلا: "شكرا لكم ايضا على الدعاية الإضافية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء".

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وكان الفنان راغب علامة قد قال في تصريح ردا عن سؤال عن ابنه لؤي: "لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض، ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟".

وأضاف علامة :"أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية.. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه".