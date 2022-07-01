حادث سير مروّع يخطف حياة فنان شاب عن 36 عاماً... من هو؟

توفي الفنان الكويتي الشاب غانم الحمادي، أمس الجمعة، إثر حادث مروري مروع، عن عمر 36 عامًا إثر انقلاب سيارته على طريق الملك فهد بن عبد العزيز، بالقرب من منطقة "أم الهيمان"، في الكويت، حيث كان متجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد.

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وفي تفاصيل الحادث؛ قالت مصادر كويتية إن إطار سيارة الفنان غانم الحمادي انفجر خلال قيادته سيارته على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها ووفاته على الفور.



وشيّع كويتيون الفنان الراحل، بعد صلاة ظهر الجمعة، وتم دفن الجثمان في مقبرة الصليبخات في العاصمة الكويت.



ويعد الفنان غانم الحمادي أحد وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت، ويشارك مع فرقة "الفن الأصيل" في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

(فوشيا)