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فنون ومشاهير

بعد العملية الجراحية في القلب... أوّل تعليق لمحمد ثروت وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي!

Lebanon 24
02-07-2022 | 08:00
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في أول تعليق له بعد إجرائه العملية الجراحية في القلب إثر إصابته بوعكة صحية، كشف الفنان الكبير محمد ثروت عن تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى، قبل ثلاثة أيام.

وقال ثروت في تصريحات صحافية، إنه يخضع للعلاج في المنزل، بعد خروجه من المستشفى.
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وعبر عن امتنانه وشكره لجميع من سأل عنه خلال فترة مرضه.
 
وكشف عن الشيء الذي تعلمه من محنة مرضه، قائلًا: "خرجت من محنة مرضي وأنا على يقين أن الله لطيف ولطف الله كبير والإنسان يجب أن يشكر الله في كل أحواله لأنه صاحب الفضل عليه".


(لها)
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