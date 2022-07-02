مصير عرض مسلسل مكسيم خليل الجديد‎‎

Advertisement

على الرغم من السرية التامة التي تحيط بتصوير مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بطولة مكسيم خليل ومجموعة من نجوم الشاشة السورية، لا يمكن الجزم بوقت العرض؛ فبعدما كان مقرراً عرض المسلسل الذي كتبه سامر رضوان بداية السنة المقبلة 2023، طرأ بعد التعديل، ويبدو أن التصوير اليوم في مرحلة استراحة لأسباب لم تُعرف ويُقال إن تغييرات كثيرة استجدت على نص سامر رضوان وغيرها لتبدو الحكاية متقنة في كل شيء.يصور "ابتسم أيها الجنرال" في تركيا، وعُلم أن الاستعانة بتقنيين أتراك كان لازماً واعتمد على مناطق نائية يُصور فيها للمرة الأولى. بحسب المعلوماتسرت أخبار عن أن العرض سيؤجَّل إلى شهر رمضان المقبل، أي تزامناً مع موسم الدراما الأقوى خلال هذه المناسبة، فيما يمكن إنهاء تصوير المسلسل خلال أشهر قليلة وعرضه قبل رمضان، لكن كل ذلك مرهون حتى الساعة بانتهاء عمليات التصوير التي تبعد مكسيم خليل عن المسلسلات القصيرة هذه الفترة، ولو أنه كان مرشحاً لمسلسل للكاتب السوري رامي كوسا بعدما كان بطلاً في أول مسلسل لكوسا عام 2020 "أولاد آدم" وقدم مكسيم يومها دوراً جيداً ونال عليه جوائز في المهرجانات.