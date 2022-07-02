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فنون ومشاهير

أغرب مشهد أكشن.. محمد إمام يروج لفيلم "عمهم" مع أطول رجل في مصر

Lebanon 24
02-07-2022 | 14:00
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نشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه مع أطول رجل في مصر الفنان حمد فتحي، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، في مشهد من فيلم "عمهم" الذي يشارك به إمام في موسم عيد الأضحى السينمائي، وعلق على الصورة قائلاً: "استنوني مع بطل مصر حمد فتحي، في أغرب مشهد أكشن في فيلم عمهم".
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وشارك الفنان ولاعب كرة السلة حمد فتحي، في العديد من الأعمال الفنية، وهي "الإنس والنمس"، "خارج السيطرة"، "خلصانة بشياكة"، "عمر ودياب".

ويشارك في الفيلم العديد من أبرز النجوم، بجوار محمد إمام، منهم: سيد رجب، أحمد الفيشاوي، هاجر أحمد، نيرمين الفقي، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، باسم سمرة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، هدى المفتي، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي
المصدر: لها
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