أغرب مشهد أكشن.. محمد إمام يروج لفيلم "عمهم" مع أطول رجل في مصر

نشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه مع أطول رجل في مصر الفنان حمد فتحي، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، في مشهد من فيلم "عمهم" الذي يشارك به إمام في موسم عيد الأضحى السينمائي، وعلق على الصورة قائلاً: "استنوني مع بطل مصر حمد فتحي، في أغرب مشهد أكشن في فيلم عمهم".

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