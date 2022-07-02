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فنون ومشاهير

شقيقة أحمد مكي تكشف سر عدم مشاركتها في "الكبير أوي"

Lebanon 24
02-07-2022 | 16:00
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كشفت الفنانة، إيناس مكي، عن سر عدم مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي" بأجزائه الستة، على الرغم من أن المسلسل من بطولة شقيقها الفنان أحمد مكي. 
وقالت إيناس، في لقائها مع الفنان إدوارد في مقابلة تلفزيونية، أنها لم تطلب من أحمد ترشيحها لدور في المسلسل، أو في أي عمل فني آخر، مضيفة: "لا يوجد دور يناسبني في الكبير أوي". 
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وأوضحت إيناس أن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي علاقة قوية وجيدة، وأنها داعمان لبعضهما لكن دون التدخل في أعمالهم الفنية، مؤكدة: "هو فرحتي". 

 


وأشارت إلى أنها لم تتفاجأ بنجاح أحمد مكي لأنها تعرف إمكانياته وموهبته الفنية الكبيرة، لافتة: "أنا مش مستغربة ومش مبهورة بنجاحه، لأن الفن حاجة جواه، ونجاحه أمر طبيعي"، مضيفة أن دراسة أحمد مكي للإخراج أثقلت موهبته، وجعلت له بصمة مختلفة في كل عمل فني يقدمه. 
المصدر: زهرة
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