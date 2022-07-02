زين العمر يدخل على خط الانتقادات التي طالت نجل راغب علامة.. فخور بـ"الشاب الجميل"

دعم الفنان زين العمر، زميله الفنان راغب علامة رافضاً حملة الانتقادات التي طالت نجله لؤي مؤخراً بسبب الاطلالات التي ظهر بها.



Advertisement وما تتعرض له انت ايضاً مرفوض لأنك على حق لو كان هناك حكاّم أوادم ما كنا وصلنا لهذه المرحلة من الخراب، حكامنا عار على الوطن". وكتب العمر على حسابه على"تويتر": "الى الأخ و الصديق راغب علامة، ما يتعرّض له نجلك أمر مرفوض، مش بس انت فخور فيه نحنا كلنا فخورين بهذا الشاب الجميل الذي يحمل معه لبنان الى العالميةوما تتعرض له انت ايضاً مرفوض لأنك على حق لو كان هناك حكاّم أوادم ما كنا وصلنا لهذه المرحلة من الخراب، حكامنا عار على الوطن".

الى الأخ و الصديق #راغب_علامة

ما يتعرّض له نجلك أمر مرفوض

مش بس انت فخور فيه نحنا كلنا فخورين بهذا الشاب الجميل الذي يحمل معه لبنان الى العالمية

وما تتعرض له انت ايضاً مرفوض لأنك على حق لو كان هناك حكاّم أوادم ما كنا وصلنا لهذه المرحلة من الخراب

حكامنا عار على الوطن@raghebalama — Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 30, 2022

وعلّق علامة على منشور العمر بالقول: "شكرا عزيزي زين. لكن لا تهتم لأننا لا نهتم لكلام الحقد .. فمن مكانه ناطحات السحاب لا يتأثر بالحاقدين الذين يجلسون تحت سابع أرض".