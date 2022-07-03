مصمم فريق "مياس": تأثرت بهذه الفنانة

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كشف نديم شرفان، مصمم الرقصات للفريق اللبناني "مياس"، الذي حصل مؤخرا على الباز الذهبي في مسابقة America's Got Talent، عن تأثره العميق بالفنانة شريهان في صغره.وقال نديم شرفان في مداخلة مع قناة الجديد : "منذ وعيت على الدنيا كانت شريهان أول شخص أثر في من خلال الفوازير بالصورة التي قدمتها للفن، وحتى الآن أجد في فوازير شريهان غنى في الثقافة والرقص".وأضاف : "لا أعتبر شريهان نجمة عالمية فقط، بل نجمة لن تتكرر في وقتنا".وتابع : "الأداء الذي تقدمه فرقة مياس يحتاج إلى الكثير من التمرين والالتزام من الفتيات، وإلى ثقة في رؤيتي وتحمل من جانبهن".