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فنون ومشاهير

ابن عادل كرم كبر واحتفل بمناولته الأولى بغياب والده! (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-07-2022 | 00:22
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نشر الممثل وسام حنا صورا وفيديوهات عبر حسابه الخاص على انستغرام تظهر احتفال ابن شقيقته شربل كرم وهو ابن الممثل ومقدم البرامج عادل كرم بمناولته الأولى.

 

وعلّق حنا على المنشور قائلا: " الله يعطيك ايام حلوة يا نور عيوني".

 

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A post shared by Wissam Hanna (@wissamhanna)


 

ولوحظ في الصور وجود عائلة وسام وشقيقته والدة شربل في المناسبة الدينية الا ان والده عادل كرم لم يظهر ما أثار تساؤلات عن سبب عدم حضوره.

 

يُذكر ان عادل كرم كان متزوجا من ريتا حنا شقيقة وسام ورزق منها بولد وحيد هو "شربل".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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