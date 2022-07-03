بعد الهجوم العنيف الذي شنه على منتقديه.. لؤي علامة يلفت الأنظار في فرنسا وإعلامية وممثلة تتغزل به (صور)

نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

وظهر لؤي الموجود حاليا في إجارة جنوب فرنسا بإطلالة كاجوال ببنطال وقميص باللون الأبيض في شوارع "سان تروبي" الفرنسية.

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)





وانهالت التعليقات المُثنية والداعمة للؤي، ولفت تعليق الإعلامية والممثلة نوال بري على الصور حيث علقت بالقول: "قمر".

وكان لؤي رد بشكل عنيف على كل من انتقد إطلالاته مؤخرا في عروض أزياء عالمية ونشر صورا له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيها وهو مستلقٍ على السرير ويبتسم وكتب قائلاً: "عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة. فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل انه في الواقع أسوأ بكثير. المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء

وتابع لؤي: "أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق."

وأضاف: " أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون انتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم".

وقال: "إلى الداعمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي ، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم. وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد

وختم: "شكرا لكم ايضا على الدعاية الإضافية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء".