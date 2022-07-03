Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الهجوم العنيف الذي شنه على منتقديه.. لؤي علامة يلفت الأنظار في فرنسا وإعلامية وممثلة تتغزل به (صور)

Lebanon 24
03-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-967943-637924365578519408.png
Doc-P-967943-637924365578519408.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

 

وظهر لؤي الموجود حاليا في إجارة جنوب فرنسا بإطلالة كاجوال ببنطال وقميص باللون الأبيض في شوارع "سان تروبي" الفرنسية.

Advertisement

A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)


 
 

وانهالت التعليقات المُثنية والداعمة للؤي، ولفت تعليق الإعلامية والممثلة نوال بري على الصور حيث علقت بالقول: "قمر".

 

وكان لؤي رد بشكل عنيف على كل من انتقد إطلالاته مؤخرا في عروض أزياء عالمية ونشر صورا له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيها وهو مستلقٍ على السرير ويبتسم وكتب قائلاً: "عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة. فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل انه في الواقع أسوأ بكثير. المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء

 

وتابع لؤي: "أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق."

 

وأضاف: " أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون انتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم".

 

 وقال: "إلى الداعمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي ، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم. وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد

 

وختم: "شكرا لكم ايضا على الدعاية الإضافية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:31 | 2022-07-03
04:00 | 2022-07-03
03:00 | 2022-07-03
00:22 | 2022-07-03
23:00 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website