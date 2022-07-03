Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضها للسرقة في مطار بيروت.. مذيعة أخبار الـ LBCI "تتشمس" على البحر (صور)

Lebanon 24
03-07-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-967948-637924384616936671.png
Doc-P-967948-637924384616936671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت المراسلة ومذيعة أخبار الـ lbci بترا أبو حيدر صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي "تتشمس" بمايوه أخضر.

Advertisement

 
 
 
 

وكانت بترا تعرضت منذ أيام لعملية سرقة أثناء تأديتها مهمّة إعلامية في مطار رفيق الحريري الدولي.

 

ووفقاً للمعلومات، فإن أبو حيدر فقدت مغلفاً ورقياً كان داخل حقيبة اليد الخاصّة بها، وفيه مبلغ من المال عبارة عن 400 دولار أميركي و 4 ملايين ليرة لبنانية.

 

وبعد وقوع عملية السرقة، تمّ الإطلاع على كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة هوية الفاعل الذي فرّ إلى جهة مجهولة.

 

واتخذت أبو حيدر صفة الإدعاء الشخص في القضية، وقد أمر المحامي العام الاستئنافي جبل لبنان القاضي فادي ملكون بفتح تحقيقٍ بالواقعة، وإجراء ما يلزم لمعرفة الفاعل وتوقيفه فوراً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-07-03
04:31 | 2022-07-03
04:00 | 2022-07-03
02:00 | 2022-07-03
00:22 | 2022-07-03
23:00 | 2022-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website