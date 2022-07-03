بعد تعرضها للسرقة في مطار بيروت.. مذيعة أخبار الـ LBCI "تتشمس" على البحر (صور)

نشرت المراسلة ومذيعة أخبار الـ lbci بترا أبو حيدر صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي "تتشمس" بمايوه أخضر.

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وكانت بترا تعرضت منذ أيام لعملية سرقة أثناء تأديتها مهمّة إعلامية في مطار رفيق الحريري الدولي.

ووفقاً للمعلومات، فإن أبو حيدر فقدت مغلفاً ورقياً كان داخل حقيبة اليد الخاصّة بها، وفيه مبلغ من المال عبارة عن 400 دولار أميركي و 4 ملايين ليرة لبنانية.

وبعد وقوع عملية السرقة، تمّ الإطلاع على كاميرات المراقبة في المطار لمعرفة هوية الفاعل الذي فرّ إلى جهة مجهولة.

واتخذت أبو حيدر صفة الإدعاء الشخص في القضية، وقد أمر المحامي العام الاستئنافي جبل لبنان القاضي فادي ملكون بفتح تحقيقٍ بالواقعة، وإجراء ما يلزم لمعرفة الفاعل وتوقيفه فوراً.