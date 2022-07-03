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فنون ومشاهير

ياسمين صبري... "الزواج سم قاتل"

Lebanon 24
03-07-2022 | 14:00
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بعد أن اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن بطولة مسلسل "الشادر" والذي كان مقرراً أن يعرض خلال الصيف الجاري على إحدى المنصات الرقمية، تعاقدت على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان القادم بعنوان "الزواج سم قاتل".
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وبدأت ياسمين بالفعل في إجراء جلسات عمل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل للوقوف على التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد الذي تعود به لدراما رمضان بعد غياب عامين، حيث تقوم المخرجة بترشيح الأبطال المشاركين لياسمين فى الحلقات تمهيداً لبدء التصوير بداية شهر تشرين الأول القادم ..

ويعتبر "الزواج سم قاتل" اسماً مبدئياً للمسلسل، الذي يناقش قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل وقضايا الارتباط والانفصال، وهو قصة وإخراج ياسمين أحمد كامل.
 
(لها)
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