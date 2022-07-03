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فنون ومشاهير
بعد وفاة الممثل بيار شمعون... اليكم ما حصل معه في أيامه الاخيرة!
Lebanon 24
03-07-2022
|
09:55
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كتبت الممثلة جومانا شمعون عبر حسابها الخاص على "فيسبوك":
"الى وطني...
كان صرلو اكتر من جمعة معدتو عم توجعو وعم يتحمّل..
قالتلو مرتو قوم آخدك عالمستشفى صرخ فيها وقلا شو هبيلة انتي؟؟؟
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بدك تجرصيني؟؟؟
من وين بجيب ٤٠ او ٥٠ مليون ليرة حتى فوت مستشفى
تحمّل وجع مميت وكان عم يعمل جرْحات من دون ما يعرف
فات عالمستشفى وما لحّق ......مات
يللي كان عنوان الضحكة Pierre Georges Chamoun
مات موجوع لانو الفنان بوطني بيكرموه بعد ما يموت ..بس شياطين هالوطن ما بيعرفوا انو يللي بيضحّك العالم ...معقول يكون عم يبكي فقر ووجع.
#الفنفيوطني
ذل".
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