حقائق تكشف.. اليكم ما حصل مع الممثل بيار شمعون في أيامه الاخيرة!

كتبت الممثلة جومانا شمعون عبر حسابها الخاص على "فيسبوك":

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"الى وطني...كان صرلو اكتر من جمعة معدتو عم توجعو وعم يتحمّل..قالتلو مرتو قوم آخدك عالمستشفى صرخ فيها وقلا شو هبيلة انتي؟؟؟بدك تجرصيني؟؟؟من وين بجيب ٤٠ او ٥٠ مليون ليرة حتى فوت مستشفىتحمّل وجع مميت وكان عم يعمل جرْحات من دون ما يعرففات عالمستشفى وما لحّق ......ماتيللي كان عنوان الضحكة Pierre Georges Chamounمات موجوع لانو الفنان بوطني بيكرموه بعد ما يموت ..بس شياطين هالوطن ما بيعرفوا انو يللي بيضحّك العالم ...معقول يكون عم يبكي فقر ووجع.#الفنفيوطنيذل".