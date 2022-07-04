"السلطانة هيام" تقع في غرام شاب يصغرها سناً!

بعد ظهور النجمة التركية مريم أوزرلي، في برنامج "Cinema Talk"، وتأكيدها أنها بصدد بدء بطولة مسلسل جديد، سيحظى بمكانة كبيرة جداً، ويتفوق على كل ما عرض سابقاً، رافضةً أن تكشف عن تفاصيله، بدأت ملامح هذا المسلسل بالتكشف شيئاً فشيئاً.

Advertisement

هذا المسلسل الذي سيحمل اسم "رو"، والذي سيجري تصويره لصالح منصة "ديزني بلس"، ستدور أحداثه حول "ريان" الطموحة، التي تجسد شخصيتها مريم أوزرلي، إذ تقوم "ريان" بالسعي وراء أحلامها، وفتح مطعم في أورلا تطلق عليه اسم "رو"، تديره هي وزوجها، لكن حياتها تنقلب عندما تتعرف إلى شابٍ ذكي يصغرها سناً، يُدعى "أوراز"، يجسد دوره الممثل التركي بوراك بيركاي أكجول، وتعيش معه مشاعر حب قوية، ويواجهان ضغط البيئة المحيطة بهما.



ومن المتوقع أن يبدأ تصوير هذا المسلسل خلال هذا الصيف، على أن تُعرض حلقاته أولاً بأول، لكن يبقى استمرار تصويره مشروطاً بنجاحه، ومدى إقبال المشاهدين عليه، وهو الأمر الذي تتفاءل به أوزرلي كثيراً، وتؤكده.

(زهرة الخليج)