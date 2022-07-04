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فنون ومشاهير
ماذا وراء ظهور نانسي عجرم ومارشميلو؟
Lebanon 24
04-07-2022
|
11:00
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ضجت مواقع التواصل بالصورة التي نشرتها الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها في انستغرام والتي جمعتها مع دي جي مارشميلو.
وفي معلومات حصرية لموقع “بصراحة” علمنا ان نانسي عجرم ستقدم مع مرشميلو اغنية مصرية بعنوان “صحصح” وهي من توزيع مارشميلو لكن المقطع الشرقي من توزيع طارق مدكور.
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الاغنية تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب في بفرلي هيلز – هوليوود حيث سيظهر مارشميلو مع نانسي في الكليب الذي سيحمل توقيع المخرجة Sarah McColgan ومن انتاج شركة يونيفرسال.
(بصراحة)
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