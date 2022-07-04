ما هي شروط نيكول سابا لتشارك في عمل فني مع زوجها يوسف الخال؟

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أوضحت الفنانة نيكول سابا، في حديث صحافي، أوضحت أنها ترغب في مشاركة زوجها يوسف الخال في عمل فني لكن يجب أن تكون هذه الخطوة مدروسة بشكل جيد من حيث أبعادها وكذلك نوعية العمل الذي سوف يجمعهما، كما أشارت أيضا أن كل منهما يدعم الآخر، فقالت نيكول سابا: "أنا ويوسف الخال ندعم بعضنا لبعض فكل منا فنان وهذا يساعدنا أكثر، أما بالنسبة لظهورنا معا في عمل واحد فهذا الأمر يقف على فكرة العمل الفني والورق المكتوب، فيجب أن تكون هذه الخطوة مدروسة ومعروف أبعادها، وهذا الأمر ليس سهل، ومن أكثر الأشياء التي أحبها في يوسف الخال هو الدقة في كل شيء".وعن موقفها من العودة للتمثيل من جديد بعد غياب فترة طويلة، أوضحت أنها ترغب في أن تكون العودة مختلفة ومميزة فقالت: "إن شاء الله أعود للتمثيل قريبا، ففي الفترة الماضية واجهنا بعض الظروف الخاصة بالورق الذي لم يستكمل، والسينما اشعر بحالة من الشوق لها ولا أفضل أن اختار المشاركة في عمل بشكل عشوائي، ويجب كذلك أن تكون العودة تستحق بعد طول غياب".