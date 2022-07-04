باتريسيا قسيس في وداع ابنها يوان.. صرت حكاية إيمان و ثورة صلاة (صور وفيديو)

نشرت الاعلامية باتريسيا قسيس فيديو عبر صفحتها على موقع فايسبوك، لجنازة ابنها يوان، وعلّقت قائلة: يوان إبني البطل ...صرت حكاية إيمان و ثورة صلاة وسع الدني مش رح توقف ليوم التقديس يا قديسنا الصغير.

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