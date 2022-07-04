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فنون ومشاهير

هذه الفنانة ستحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022!

Lebanon 24
04-07-2022 | 03:12
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بدأ العدّ العكسي لإطلاق حفل انتخاب "ملكة جمال لبنان 2022"، الذي تُنظّمه الـ"LBCI" بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية ليل الأحد 24 تمّوز من الشهر الجاري.
يُقام هذا الحدث الجمالي الثقافي والإعلامي المُنتظَر في مُجمّع "الفورم دو بيروت Forum de Beyrouth" في قلب عاصمة الثقافة والجمال بيروت، ومفاجأة الحفل ستكون النجمة نانسي عجرم التي ستُحيي السهرة.
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(نواعم)
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