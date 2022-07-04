Advertisement

فنون ومشاهير

أنغام تثير الجدل بشروط حفلها في الأوبرا المصرية

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-968276-637925348455334442.jpg
Doc-P-968276-637925348455334442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 24 ساعة فقط من نجاح حفلها الأخير في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بدأت الفنانة أنغام في الترويج لحفلها الجديد الذي تحييه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين 18 تموز الجاري، بمشاركة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.
Advertisement

ونشرت أنغام البوستر الدعائي الرسمي للحفل، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت عليه، قائلة: "في انتظاركم يوم الإثنين 18 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، التذاكر متاحة علىTickets Mall".

ووضعت إدارة دار الأوبرا المصرية بالاتفاق مع النجمة أنغام، بعض الشروط لحضور الحفل ومنها:

- الحفاظ على الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار فيروس كورونا.

- ارتداء الأزياء الرسمية "بدلة أو كلاسيك".

- منع ارتداء الشورت للشباب والفتيات.

- حظر دخول الأطفال أقل من عمر 7 سنوات.

- عدم تحريك المقاعد من أماكنها.

- منع دخول الكاميرات ومنع التصوير بالهواتف الذكية.

وطرحت دار الأوبرا المصرية أسعار التذاكر على الموقع الرسمي لها، حيث قسمتها على أربع فئات.

الفئه الأولى بسعر 1810 جنيهات بما يعادل "97" دولاراً"،

الفئة الثانية بسعر 1410 جنيهات بما يعادل "75 دولاراً"،

الفئة الثالثة بسعر 610 جنيهات بما يعادل "33 دولاراً"،

الفئة الرابعة بسعر 310 جنيهات بما يعادل "17 دولاراً".

يذكر أن أنغام كانت قد أحيت مؤخرًا، حفلاً غنائيًا كبيرًا على خشبة المسرح الكبير بالمنارة وسط حضور جماهيري حمل لافتة كامل العدد وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها المميزة.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:30 | 2022-07-04
14:00 | 2022-07-04
11:00 | 2022-07-04
10:15 | 2022-07-04
08:26 | 2022-07-04
07:26 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website