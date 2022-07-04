أنغام تثير الجدل بشروط حفلها في الأوبرا المصرية

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بعد 24 ساعة فقط من نجاح حفلها الأخير في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بدأت الفنانة أنغام في الترويج لحفلها الجديد الذي تحييه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين 18 تموز الجاري، بمشاركة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.ونشرت أنغام البوستر الدعائي الرسمي للحفل، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت عليه، قائلة: "في انتظاركم يوم الإثنين 18 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، التذاكر متاحة علىTickets Mall".ووضعت إدارة دار الأوبرا المصرية بالاتفاق مع النجمة أنغام، بعض الشروط لحضور الحفل ومنها:- الحفاظ على الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار فيروس كورونا.- ارتداء الأزياء الرسمية "بدلة أو كلاسيك".- منع ارتداء الشورت للشباب والفتيات.- حظر دخول الأطفال أقل من عمر 7 سنوات.- عدم تحريك المقاعد من أماكنها.- منع دخول الكاميرات ومنع التصوير بالهواتف الذكية.وطرحت دار الأوبرا المصرية أسعار التذاكر على الموقع الرسمي لها، حيث قسمتها على أربع فئات.الفئه الأولى بسعر 1810 جنيهات بما يعادل "97" دولاراً"،الفئة الثانية بسعر 1410 جنيهات بما يعادل "75 دولاراً"،الفئة الثالثة بسعر 610 جنيهات بما يعادل "33 دولاراً"،الفئة الرابعة بسعر 310 جنيهات بما يعادل "17 دولاراً".يذكر أن أنغام كانت قد أحيت مؤخرًا، حفلاً غنائيًا كبيرًا على خشبة المسرح الكبير بالمنارة وسط حضور جماهيري حمل لافتة كامل العدد وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها المميزة.