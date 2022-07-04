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فنون ومشاهير

كورتني كاردشيان غاضبة.. وتستعين بجلال الدين الرومي

Lebanon 24
04-07-2022 | 14:00
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بعدما استفاقت نجمة برامج الواقع الأميركية، كورتني كاردشيان، من القلق الذي أصابها على زوجها الموسيقي الأميركي ترافيس باركر، عادت لتمارس حياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأول شيءٍ فعلته أنها كتبت عدة  تدويناتٍ، وصفت فيها مّا مرّت به، وذلك عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على "إنستغرام".
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وبدأت كورتني سلسلة التدوينات، تلك، بوصف الأسبوع الذي عاشته بالمخيف والعاطفي، مشيرةً إلى أن الصحة هي كل شيء، وأننا في بعض الأحيان نعتبر مدى السرعة، التي يمكن أن تتغير بها كأمر مسلم به.

  وبعد وصفها حالتها وما مرّت به، نشرت النجمة الأميركية اقتباسًا لشاعر القرن الثالث عشر والباحث الصوفي جلال الدين الرومي، جاء فيه: "أغلقت فمي وتحدثت إليك بمئة طريقة صامتة".



  من جهته، تحدَّث باركر عن أزمته الصحية، من خلال منشور له شاركه مع متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، وأوضح فيه أنه كان سيقوم بإجراء تنظير داخلي وشعور السعادة يصاحبه، لكن بعد العشاء شعر بألم شديد، نُقِلَ على أثره إلى المستشفى.

المصدر: زهرة
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