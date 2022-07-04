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فنون ومشاهير
بعد وفاة شقيقها الشاب بشكل مفاجئ.. الفنانة الشهيرة تكشف سبب عدم إقامة عزاء
Lebanon 24
04-07-2022
|
07:26
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في التعليق الأول لها على وفاة شقيقها كشفت الفنانة عبير صبري، عن أسباب عدم إقامة عزاء لشقيقها الراحل مؤكدة أن أسرتها لم تحدد موعداً لاستقبال العزاء، نظرًا لسوء حالة والدتها، وانهيارها على وفاة شقيقها.
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وكتبت عبير على حسابها الخاص بـ"فيسبوك": "توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهراً، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي.. لم يحدد موعد العزاء نظراً لحالة أمي".
وتوفي مساء السبت، الدكتور أحمد صبري شقيق الفنانة عبير صبري والإعلامية مروة صبري. وهو في الأربعينات من عمره، بعد نوبة قلبية مفاجئة.
المصدر: لها
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