بعد وفاة شقيقها الشاب بشكل مفاجئ.. الفنانة الشهيرة تكشف سبب عدم إقامة عزاء

Advertisement

في التعليق الأول لها على وفاة شقيقها كشفت الفنانة عبير صبري، عن أسباب عدم إقامة عزاء لشقيقها الراحل مؤكدة أن أسرتها لم تحدد موعداً لاستقبال العزاء، نظرًا لسوء حالة والدتها، وانهيارها على وفاة شقيقها.وكتبت عبير على حسابها الخاص بـ"فيسبوك": "توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهراً، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي.. لم يحدد موعد العزاء نظراً لحالة أمي".